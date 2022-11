Rientrano medici No Vax, non assegnati a reparti Covid

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - I medici non vaccinati che da oggi possono rientrare in servizio dopo la revoca della sospensione non vengono assegnati ai reparti Covid "fino a valutazione del medico competente". Lo precisa. in una lettera, l'Asl Città di Torino. "Ai fini di tutelare la salute degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che rientrano in servizio - si legge nel documento _ prevenendo il rischio di contagio, sarà cura dei dirigenti responsabili di riferimento non assegnare i medesimi a Reparti Covid fino a valutazione del medico competente". La lettera è indirizzata a tutto il personale dipendente, convenzionato e somministrato, a proposito della scadenza anticipata delle sospensioni dei non vaccinati per la prevenzione Covid. "Sempre ai fini di tutela della salute, tutto il personale, al rientro del servizio, sarà contattato dal medico competente per essere sottoposto a visita", aggiunge l'Asl. (ANSA).