Paolo Vitelli 'Torinese dell'anno 2022'

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - E' Paolo Vitelli, fondatore di Azimut e oggi presidente del Gruppo Azimut Benetti, il più grande produttore al mondo di barche da diporto a motore, il Torinese dell'anno 2022. Lo ha deliberato la Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Dario Gallina. Cavaliere del Lavoro da 26 anni, console di Norvegia per 44 anni, deputato nei Governi Letta e Renzi, insignito della laurea Honoris Causa in ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino e di numerosi altri riconoscimenti internazionali, Presidente per 8 anni di Ucina (Confindustria Nautica Italiana), Paolo Vitelli si aggiudica la 46a edizione del Premio della Camera di commercio di Torino, dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale.

VItelli è stato scelto "per la sua straordinaria storia imprenditoriale, che ha puntato con successo su un settore inedito per il tessuto economico torinese, grazie ad un attento connubio tra innovazione tecnica e design italiano, posizionandosi in pochi anni ai più alti livelli internazionali e portando all'estero un'immagine di competenze e valori propri del nostro territorio. Un esempio significativo di gestione di un'azienda capace di strutturarsi dal punto di vista manageriale e di raggiungere risultati costantemente in crescita, senza trascurare una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale".

La cerimonia si terrà domenica 29 gennaio 2023, in concomitanza con il 70 esimo Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico e l'ottava edizione dei Diplomati eccellenti tecnici e professionali. (ANSA).