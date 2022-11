Omegna diventerà centro di documentazione su Gianni Rodari

(ANSA) - VERBANIA, 02 NOV - Grazie a tre donazioni, una delle quali provenienti da Paola Rodari, figlia dello scrittore Gianni, Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) ha ricevuto materiale utile a farla diventare, nel prossimo futuro, la sede di un centro di documentazione sull'autore e giornalista che, proprio nella cittadina cusiana affacciata sul lago d'Orta, nacque 102 anni fa.

L'amministrazione comunale fa sapere che, "per volere della figlia e della sua famiglia, Omegna diventa sede di un centro di documentazione sui testi di e su Rodari". La città, nella fattispecie, ha ricevuto in dono dalla figlia le più recenti traduzioni dei testi di Rodari nelle lingue francese, spagnolo, portoghese, tedesco, danese, olandese, polacco, ungherese, russo, bielorusso, turco, brasiliano, colombiano e cinese.

Giorgio Diamanti, bibliografo dello scrittore, ha invece donato l'intero corpo delle fonti bibliografiche costruito in anni di ricerca; lo studioso Pino Boero ha infine messo a disposizione articoli, saggi e numerosi opuscoli e documenti di iniziative culturali in Italia dedicate a Rodari.

"La mia donazione, relativa soprattutto a testi risalenti agli anni '80 e '90, vuole essere un contributo a Omegna come futuro importante centro di documentazione bibliografica sullo scrittore - commenta Boero -. La città non mi ha mai rodarianamente deluso". (ANSA).