Ferrari: nel trimestre +10% utile netto e +18,7% ricavi

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - La Ferrari ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con un utile netto pari a 228 milioni di euro, in crescita del 10% sull'analogo periodo del 2021. I ricavi netti ammontano a 1,25 miliardi, in aumento del 18,7%. Le consegne totali sono 3.188, in crescita del 15,9%. Sulla base dei risultati registrati nel periodo la casa di Maranello ha rivisto al rialzo la guidance 2022 portando da 4,9 a 5 miliardi la stima dei ricavi.

"Gli ottimi risultati finanziari che presentiamo oggi sono un'ulteriore prova della solidità del nostro business. La nostra strategia a lungo termine continua a guidare la redditività, aumentando la nostra resilienza in uno scenario macroeconomico che presenta nuove sfide su scala globale. Continuiamo a gestire un portafoglio ordini straordinario: tutta la nostra gamma è sold out a eccezione di pochi modelli" commenta l'amministratore delegato Benedetto Vigna. (ANSA).