Capre bloccate in montagna, salvate dal Soccorso Alpino

(ANSA) - VERBANIA, 02 NOV - È dovuto intervenire il Soccorso Alpino per salvare un gruppo di capre rimaste bloccate in una zona impervia nel territorio di Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola). Il proprietario degli animali, accortosi che le sue capre non riuscivano più a muoversi e tornare sul sentiero, ha allertato il comune di Pieve Vergonte, che a sua volta ha attivato la stazione di Villadossola del Soccorso Alpino per attività di protezione civile. Gli animali sono stati imbragati e tratti in salvo. (ANSA).