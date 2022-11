Apart Fair, inedito Ritratto di Emanuele Filiberto di Savoia

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Apart Fair dà il via alla settimana dedicata alle arti a Torino. Giunta alla sesta edizione, la mostra - organizzata dall'Associazione Piemontese Antiquari Apa con l'Ascom e la Federazione Italiana Mercanti d'arte- si consolida come il più importante appuntamento in Piemonte per il mondo dell'antiquariato, rilevante anche a livello nazionale.

Nella storica Palazzina della Promotrice delle Belle Arti quaranta espositori, provenienti da tutta Italia e dall'estero, portano le loro opere migliori, dall'archeologia al design ai tappeti, dall'Europa all'asia e all'America. "Molte le opere inedite, debuttano quattro gallerie che hanno da poco aperto a Torino" spiega Aldo Ajassa, presidente dell'Associazione Piemontese Antiquari.

Tra le chicche della fiera c'è l'inedito ritratto di Emanuele Filiberto di Savoia dell'artista fiammingo Adriaen Thomasz Key (1544-1589) presentato dalla Galleria Bertola. Il quadro raffigura il condottiero con la sua gloriosa armatura spagnola e il Toson d'Oro, nella veste di governatore delle Fiandre e di vincitore della battaglia di San Quintino. Altre opere di interesse per la storia di Torino le due tele di Pietro Domenico Ollivero del 1738 presentate da Chiale Fine Art, il Porto di Genova di Delleani (Galleria Il Portico), il ritratto di Clotilde Gallo Cane di Giacomo Grosso (Novarino Fine Art), il tavolino Emile Gallè (Alessandro Macrì), la Madonna col Bambino di Mariotto Albertinelli (Malomi Art), tappeti e kilim (Sorgato, Sabahi, Lombardo). Fitto il calendario di incontri dedicati al mondo dell'arte dall'entico Egitto al 900 "Dietro questa mostra c'è un grande lavoro di ricerca, ha un valore storico e culturale importante. La fiera si avvale di un comitato scientifico che sottopone tutti i pezzi a rigorosi controlli" sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa. Per la prima volta c'è anche una caffetteria a cura di Pfatisch Torino 1915. (ANSA).