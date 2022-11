Alle Gallerie d'Italia Collective Individuals con Artissima

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Una rassegna di opere video, molte delle quali presentate per la prima volta in Italia, di artisti rappresentati da gallerie partecipanti ad Artissima: è Collective Individuals, la mostra che Intesa Sanpaolo presenta - nella sala immersiva delle Gallerie d'Italia, in piazza San Carlo - in occasione di Artissima, di cui è per il terzo anno Main Sponsor. Il progetto, curato da Leonardo Bigazzi (curatore della Fondazione In Between Art Film e dello Schermo dell'arte), intende offrire uno sguardo sulle contraddizioni del presente attraverso una selezione di opere che invitano a riflettere su una società sempre più polarizzata, in cui le disuguaglianze e i conflitti continuano ad aumentare. La capacità degli artisti di registrare queste criticità rappresenta un'opportunità per ripensare modelli ormai obsoleti e immaginarne di nuovi più aperti e inclusivi.

Intesa Sanpaolo è inoltre presente alla fiera con l'esposizione di un nucleo di sei opere fotografiche originali realizzate dal celebre fotografo statunitense Gregory Crewdson (Brooklyn, 1962), su committenza della Banca, legate alla mostra Eveningside in corso al museo torinese del Gruppo fino al 22 gennaio 2023 ed entrate a far parte della collezione di Intesa Sanpaolo. (ANSA).