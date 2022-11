Rapina a mano armata a corriere, 5 minorenni denunciati

Cinque diciasettenni sono stati denunciati per la rapina a un corriere avvenuta lo scorso aprile a Torino, in via Scarsellini.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia Mirafiori, che hanno eseguito perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La rapina era stata compiuta da due persone armate di pistola e coltello, con il volto coperto, che avevano costretto il corriere a consegnare un pacco contenente canapa light per il valore di 2000 euro.

Nel corso delle perquisizioni, i militari dell'Arma hanno sequestrato 6 telefoni cellulari, una pistola a salve, una pistola giocattolo sprovvista di tappo rosso, un manganello artigianale in acciaio, due proiettili calibro 9x21 e oltre 70 grammi tra marijuana e hashish.

I cinque minorenni sono stati denunciati, a vario titolo, per rapina aggravata e tre di loro anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. (ANSA).