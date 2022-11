Pinacoteca Agnelli, Simon Starling protagonista

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Parte - nella settimana dell'arte torinese - la seconda edizione di 'Beyond the Collection' che fa dialogare artisti di oggi con opere della collezione della Pinacoteca Agnelli. Al centro della mostra, che si potrà visitare da domani 2 novembre a domenica 5 febbraio 2023, c'è L'Alabardiere in un paesaggio' di Giambattista Tiepolo che diventa protagonista del progetto dell'artista inglese Simon Starling. Il punto di partenza è la parte 'mancante' del dipinto, insieme alla porzione custodita a Torino: l'artista inglese ha realizzato una serie di fotografie, sculture e installazioni che dialogano con l'opera di Tiepolo, tra le quali uno scatto con due levrieri immersi in una luce bianca. La mostra si conclude con la presenza di una Fiat 125 Special, auto legata alla figura di Gianni Agnelli, tagliata da Starling nella proporzione corrispondente al taglio raffigurante L'Alabardiere in un paesaggio. La sezione dell'automobile è posizionata nel terrazzo della PInacoteca, esattamente sotto al dipinto originale nello Scrigno.

Sul tetto del Lingotto, sull'iconica Pista di collaudo delle automobili Fiat, arrivano quattro nuove installazioni di Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin e Superflex, che arricchiscono il progetto artistico a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti..

Sul tetto del Lingotto, da mercoledì 2 a domenica 6 novembre, è prevista ogni ora a partire dalle 16,30 la performance di Nina Beier e Bob Kil..I cinque leoni di marmo distesi della scultura The guardians di NIna Beier vengono portati in posizione eretta e cavalcati silenziosamente da cinque performer. (ANSA).