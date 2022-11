Ognissanti: Reggia Venaria,nel ponte oltre 18mila visitatori

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Nel ponte di Ognissanti sono stati in totale 18.150 i visitatori paganti alla Reggia di Venaria, ai Giardini, alle mostre in corso e al Castello della Mandria. La giornata con maggiore afflusso è stata domenica 30 ottobre con 6.517 ingressi.

Particolarmente soddisfatti Michele Briamonte e Guido Curto, presidente e direttore Generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, anche per i risultati delle mostre: quella più gettonata è risultata John Constable. Paesaggi dell'anima" con 8.574 totali (solo mostra o con la Reggia insieme) durante i 4 giorni del ponte, Play. Videogiochi, arte e oltre" (sempre solo mostra o con la Reggia abbinata) ha avuto invece 8.041 visitatori La Reggia continua la sua programmazione autunnale venerdì 4 novembre: tra i vari eventi l'inaugurazione delle opere d'arte contemporanea di Marinella Senatore collocate lungo il percorso di visita e in piazza dell'Annunziata, nel Borgo antico. (ANSA).