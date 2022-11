Juve: Allegri, "siamo penalizzati, mai avuto Pogba"

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - "Non ho parlato con Pogba, ma siamo penalizzati perché non lo abbiamo mai avuto": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il nuovo stop del francese con conseguente forfait per il Qatar. "E' inutile ripetere le stesse cose - aggiunge l'allenatore bianconero - e una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato a inizio stagione, era normale che le speranze che potesse rientrare fossero ridotte al lumicino. Lui è dispiaciuto sia per il Mondiale che per la Juve". (ANSA).