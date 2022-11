Droghe di 6 tipi differenti, Polizia arresta 24enne a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - Due italiani sono stati arrestati per detezione di droga ai fini spaccio dagli agenti del commissariato San Secondo della Polizia di Stato. Nel primo caso sono stati sequestrati, sull'auto della fidanzata in uso al giovane, 150 grammi di Mdma, hashish e marijuana, un bilancino di precisione.

L'altro intervento in un alloggio di via Livorno, dove era domiciliato il 24enne: i poliziotti hanno trovato, nascosti all'interno dei mobili del soggiorno, oltre 1200 grammi di sostanze stupefacenti: quasi 700 di hashish, 150 di marijuana, 160 di anfetamina, 122 di chetamina, 95 grammi di MDMA e di cocaina. Oltre alla droga sono state sequestrate alcune centinaia di euro verosimilmente frutto dell'attività delittuosa. (ANSA).