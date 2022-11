Champions: Cuadrado "con Psg troveremo forza per Europa League"

(ANSA) - TORINO, 01 NOV - "Dobbiamo metterci voglia, determinazione e anche la rabbia per non aver raggiunto l'obiettivo": così Juan Cuadrado alla vigilia della partita con il Paris Saint Germain che chiude la fase a gironi della Champions con la Juventus già eliminata. "Questa partita ci darà la forza per trovare un posto in Europa League, è molto importante per noi - aggiunge il colombiano della Juventus - e stiamo lavorando quotidianamente per migliorare: abbiamo fatto buone partite ma ci è mancato qualcosa, ci serviva l'aiuto dei giovani ma devono mantenere i piedi per terra". (ANSA).