Verbania, batacchio cade da campana mentre batte mezzogiorno

(ANSA) - VERBANIA, 31 OTT - La parte terminale del batacchio di bronzo, dal peso di circa 5 chilogrammi, di una delle campane della chiesa di San Vittore di Verbania è precipitata questa mattina dal campanile della basilica, cadendo al suolo a pochi passi dalle vetrine di alcuni negozi e danneggiando un marciapiede. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il fatto è accaduto in piazza San Vittore, un'area pedonale nel centro della città su cui si affacciano diversi negozi e locali. Le campane stavano battendo il mezzogiorno. Da chiarire il motivo per cui il pezzo si sia staccato dalla campana.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e interrotto l'alimentazione elettrica delle campane. Verranno controllate le altre campane del campanile, che per il momento resterà fermo: le campane non suoneranno fin quando non sarà verificato l'intero impianto. (ANSA).