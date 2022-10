Studentessa aggredita: Fuan, servono misure immediate

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Presidio, come annunciato, del Fuan-Azione Universitaria, la sigla che riunisce gli studenti universitari di destra, questo pomeriggio davanti alla residenza universitaria Borsellino, a Torino, dove nella notte tra sabato e domenica una studentessa è stata aggredita e violentata. "Ciò che è avvenuto è inaccettabile e necessita di misure immediate affinché una cosa del genere non possa più ripetersi - afferma Enrico Parigi, responsabile del Fuan-Azione Universitaria in Esecutivo Nazionale -. Con il presidio di questo pomeriggio vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla vittima della violenta aggressione, augurandoci che il colpevole venga trovato al più presto. Vogliamo, soprattutto, lanciare un appello per chiedere più sicurezza all'interno delle strutture universitarie, dove non è nuova la presenza di soggetti estranei e malintenzionati".

Dal Fuan sottolineano che il problema sicurezza era stato evidenziato dal loro già in passato "proponendo l'installazione di tornelli all'ingresso della biblioteca del Campus Einaudi".

Durante il presidio i ragazzi hanno esposto uno striscione che recita 'Più sicurezza, noi ci siamo'. "Da parte nostra - continuano gli studenti di destra - abbiamo attivato una linea diretta attraverso la nostra pagina Instagram Fuan-Azione Universitaria Torino, sulla quale sarà possibile segnalare in diretta eventuali soggetti sospetti all'interno delle residenze o delle aule universitarie". "Vogliamo un'università dove vivere e studiare in serenità, non una terra di nessuno preda di chiunque si introduca per scopi che certamente ledono la popolazione studentesca. Noi ci siamo, ora anche le istituzioni universitarie facciano la loro parte", concludono. (ANSA).