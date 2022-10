Champions: lo spagnolo Lahoz arbitrerà Milan-Salisburgo

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Antonio Mateu Lahoz arbitrerà la partita della 6/a e ultima giornata del Girone E della Champions League, in programma mercoledì alle ore 21 sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, fra il Milan e gli austriaci del Salisburgo. Il direttore di gara spagnolo sarà assistito dai connazionali Pau Cabriàn Devìs e Roberto del Palomar, con Ricardo de Burgos nei panni di IV uomo. Al Var ci sarà Alejandro Hernàndez, mentre il tedesco Bastian Dankert sarà l'Avar.

L'altra sfida della 6/a e ultima giornata, ma del Girone H, fra la Juventus e i francesi del Paris Saint-Germain, in programma sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino sempre mercoledì alle ore 21, sarà diretta da un altro spagnolo, Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso, con José Luis Munuera IV uomo. Al Var ci sarà Juan Martinez Munuera e come Avar l'olandese Pol Van Boekel. (ANSA).