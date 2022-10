Biella: 100 anni degli alpini, ora si punta all'Adunata 2024

(ANSA) - BIELLA, 30 OTT - Gli alpini a Biella hanno festeggiato i 100 anni di fondazione. E dal palco il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha affermato che "Biella merita l'Adunata 2024 e avrà al suo fianco la Regione".

Presente anche il neo ministro Gilberto Pichetto: "E' stato per me - ha detto - motivo di profondo orgoglio partecipare, per la prima volta come ministro della Repubblica, al centenario della sezione di Biella del Corpo degli Alpini, al quale mi sento profondamente legato come cittadino e oggi ancora di più, come rappresentante delle Istituzioni". "Dedico questo giorno - ha aggiunto - all'incrollabile spirito di servizio degli Alpini, ribadendo i sentimenti di pace che devono continuare a maturare in tutti noi per spingerci a costruire un'esistenza priva di conflitti per la sicurezza dei cittadini europei e di tutto il mondo". (ANSA).