Torino: movida, chiusi 2 bar per 15 giorni

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Due bar sono stati chiusi dalla polizia a Torino dopo controlli in materia di "movida". I locali si trovano in zona piazza Santa Giulia. Le licenze sono state sospese per 15 giorni.

Uno dei due bar, teatro di una rapina ai danni di due fratelli coinvolti in una lite con alcuni avventori del locale, è risultato un punto di ritrovo abituale di persone pregiudicate per reati di detenzione ai fini di spaccio, contro la persona e il patrimonio Il secondo locale era già stato interessato da provvedimenti analoghi da parte della questura. (ANSA).