Serie A: Lecce-Juventus 0-1

(ANSA) - LECCE, 29 OTT - La Juve passa a Lecce grazie ad un magia di Nicolo' Fagioli, alla sua prima segnatura in serie A.

E' bastata la prodezza del giovane bianconero, subentrato nella ripresa a uno spento e spaesato McKennie, per firmare la vittoria (1-0) sul campo dei salentini ancora alla ricerca del primo successo casalingo in campionato. Davvero pregevole il gran destro di Fagioli, che 'bacia' il palo per poi infilarsi nel sette.

Esultanza e lacrime per il bomber di giornata, che toglie le castagne dal fuoco alla squadra di Allegri, apparsa abbastanza imbarazzante nella prima frazione. Poi i cambi del tecnico toscano (Fagioli e Iling-Junior) danno ai bianconeri un altro passo. Il Lecce recrimina per un palo colpito da Hjulmand nel finale, unico sussulto di giornata per i giallorossi. (ANSA).