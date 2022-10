Novara: tre arresti da parte della polizia

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Tre arresti sono stati eseguiti venerdì sera dalla polizia a Novara. Gli agenti della Squadra Volante hanno bloccato un marocchino di 19 anni per una rapina in piazza Garibaldi. Con l'aiuto di un complice, che è riuscito a dileguarsi, il giovane ha rubato il portafoglio ad un 23enne che ha subito allertato la polizia e indicato agli agenti l'autore del colpo.

Un egiziano di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per spaccio: alla vista degli agenti si è nascosto nel bagno di un negozio dove è stato comunque perquisito. In una scarpa aveva nascosto 40 grammi di hashish.

L'ultimo è scattato per un tunisino di 42 anni che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Da ubriaco, nel corso di un'accesa discussione tra più persone in corso Milano ha danneggiato un'autovettura, ha ferito una donna e ha minacciato i passanti con un sasso. Poi si è scagliato anche contro gli agenti. (ANSA).