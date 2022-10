Covid: calano i ricoveri in Piemonte, 1.758 i positivi

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Sono 1.758 i casi di positività al Covid in Piemonte segnalati dalla Regione. Il numero corrisponde al 13,7% dei tamponi eseguiti.

Sono in calo i ricoveri. In terapia intensiva sono 10 (-2 rispetto a ieri), nei reparti ordinari sono 642 (-24).

E' stato registrato un decesso. (ANSA).