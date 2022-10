Valsusa festeggia 25 anni della doc al castello Adelaide

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - La Valsusa festeggia i 25 anni della sua doc con una giornata, sabato 29 ottobre, organizzata daI Consorzio di Tutela e valorizzazione ('Valsusa Emozioni da bere-25 anni di DOC in Valle di Susa') al Castello della Contessa Adelaide a Susa, riaperto in via straordinaria. La giornata inizierà con un convegno - relatori rappresentanti del mondo scientifico, ricercatori, amministratori, viticoltori, esperti del settore e dell'enoturismo - intitolato "La viticoltura in Valle di Susa: un Terroir alpino eroico recuperato alla produzione professionale. Storia e prospettive dopo 25 anni di una piccola DOC di montagna".

L'approfondimento è dedicato alla storia recente ed al futuro della ripresa della viticoltura professionale in Valle di Susa. Per tutta la giornata - fino ino alla merenda sinoira conclusiva - degustazioni dei vini incontrando direttamente le aziende produttrici.

"A 25 anni esatti dall'ottenimento della Doc - afferma Andrea Croce presidente del Consorzio - abbiamo fortemente voluto creare questo evento destinato ad un pubblico di appassionati e tecnici, ma anche dedicato agli 'escursionisti' del week-end oltre che agli appassionati di turismo enogastronomico".

Saranno presenti i produttori vitivinicoli della Valle di Susa da Exilles alla Morenica di Rivoli: quelli aderenti al Consorzio, gli indipendenti e l'Associazione Baratuciat e vitigni storici Sacra di San Michele. Quasi una ventina di aziende insieme ad una rappresentanza di vigneron francesi della Savoia e dell'Isère.