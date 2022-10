Teatro Regio Torino, il Barbiere di Siviglia apre a gennaio

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Un cartellone operistico concentrato, che affonda le radici nella tradizione italiana e guarda alle migliori produzioni europee, un ponte tra Torino e l'Europa. È la Stagione d'Opera del Teatro Regio di Torino per il 2023, anno in cui celebra il cinquantesimo anniversario della ricostruzione e i 283 anni dalla fondazione. La stagione inizia a gennaio e si chiude a giugno per poter poi riprendere, dalla stagione successiva, la cadenza classica autunno/estate e può contare su un palcoscenico completamente rinnovato, tra i più tecnologici d'Europa, grazie agli importanti lavori sulla meccanica di scena appena conclusi. In scena un nuovo allestimento de La figlia del reggimento, due spettacoli per la prima volta a Torino, Il barbiere di Siviglia e Il flauto magico, che provengono da Paesi dall'importante tradizione lirica come dalla Francia e la Germania; e due produzioni emblematiche dell'immenso repertorio del Regio quali Aida e Madama Butterfly. La Stagione d'Opera si apre il 24 gennaio con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini (24 gennaio - 5 febbraio) per la prima volta a Torino nella versione firmata da Pierre-Emmanuel Rousseau.

"Questa stagione ci permette finalmente di portare a compimento alcuni progetti che ho pensato da tempo, ma che le difficoltà degli ultimi due anni mi avevano costretto a rimandare. Primo fra tutti, la restituzione al nostro pubblico della sala del Piccolo Regio Puccini, luogo deputato alla sperimentazione. Il secondo è il Regio Ensemble, un gruppo interdisciplinare di giovani artisti internazionali che proseguono a Torino la loro formazione e partecipano agli spettacoli" ha spiegato Sebastian Schwarz, direttore artistico, che a fine anno lascerà il Regio. (ANSA).