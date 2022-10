Natale: mercatino, tartufi e presepi nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 28 OTT - Autunno ricco di iniziative ad Asti e in provincia, presentate oggi. Nel capoluogo sarà allestito dal 12 novembre al 18 dicembre il mercatino del "Magico Paese di Natale", che avrà appendici anche a Govone e a San Damiano (Asti). Saranno mesi di grandi eventi per Asti. In calendario anche la Fiera Nazionale del Tartufo il 19 e 20 novembre, negli stessi giorni in cui è attesa anche la visita di Papa Francesco.

Tornerà anche quest'anno "Oro Incenso e Mirra" - Presepi nel Monferrato, iniziativa alla sua settima edizione, coinvolti i comuni di Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, Grana, Monale, Montegrosso d'Asti, Passerano Marmorito e San Damiano.

"Si tratta di iniziative che faranno di Asti e del Monferrato un punto di riferimento - sottolinea il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino - per chi vorrà respirare la magia del "Il nostro territorio è in continuo fermento, con una rinnovata consapevolezza di poter volare alto", dicono Natale in tutte le sue forme", dicono il sindaco di Asti Maurizio Rasero e l'assessore alle Manifestazioni, Riccardo Origlia. "Vogliamo fare in modo che la magia del Natale invada tutti coloro che, come noi, sono appassionati del momento più bello dell'anno", conclude Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore del Magico Paese di Natale. (ANSA).