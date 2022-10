Moda: StoriesMilano, ad Alba nuovi progetti di sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - StoriesMilano, il brand di moda che utilizza materiali ecosostenibili e biodegradabili al 100%, presenta ad Alba i suoi nuovi progetti di sostenibilità all'interno della sua nuova Casa, struttura ecologica interamente realizzata in bioedilizia, installata in piazza Vittorio Veneto dal 28 ottobre al 6 novembre.

Il designer e fondatore del marchio Stefano Giordano, piemontese, salirà, sabato 29 ottobre alle 11, sul palco della manifestazione Sostenibilità Incrociate, un ciclo di incontri in cui la cucina d'autore dialoga con alta finanza e innovazione digitale, artigianato di eccellenza e alta moda, arte e musica, design e cultura, organizzata nel palinsesto della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba Giordano presenterà la nuova collezione Revintage, che sarà ospitata all'interno della Casa di Stories. "Si dovrebbe educare la società ad acquistare articoli di qualità durevoli nel tempo, piuttosto che capi provenienti dal mondo fast fashion, in cui la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e delle persone sono temi neanche presi in considerazione. Questo è ciò che intendo trasmettere sin dall'inizio con Stories Milano e anche con i nuovi capi che presenterò all'interno della Casa di Stories, un progetto messo in atto grazie alla collaborazione di partner che condividono insieme a noi il rispetto dell'ambiente", afferma il designer Stefano Giordano. (ANSA).