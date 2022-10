Lupo-cane ibrido catturato e reso infertile in Val Susa

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - E' stato catturato, reso infertile e liberato il primo lupo-cane ibrido in Piemonte, Si è così conclusa la prima campagna all'interno di una più ampia operazione per la neutralizzazione riproduttiva di un branco di ibridi in bassa Valle di Susa (Torino), condotta dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, dalla Città Metropolitana di Torino, dall'Università di Torino e dal Centro Animali Non Convenzionali.

Tre giorni fa il lupo era stato preso nelle trappole allestite nel territorio di Villar Focchiardo (Torino) all'interno del Parco naturale Orsiera Rocciavré, nell'ambito della campagna cvolta al contenimento dell'ibridazione lupo-cane che è stata documentata in un branco della bassa Val di Susa.

L'equipe coordinata dal prof. Romolo Caniglia, in meno di 24 ha certificato l'ibridazione e il giovane lupo è stato infertilizzato dai chirurghi del CANC. In serata, munito di collare satellitare applicato dall'Università di Torino, è stato liberato dai guardiaparco e dagli agenti della Città Metropolitana in una zona vicina al luogo di cattura. (ANSA).