In anteprima 'Il violinista', film interamente girato in Vco

(ANSA) - VERBANIA, 28 OTT - Si intitola 'Il violinista' ed è il primo lungometraggio a venire interamente girato nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Dopo oltre un anno di lavoro, la pellicola verrà proiettata in anteprima nazionale al teatro Maggiore di Verbania venerdì 4 novembre alle 21.

Il film, tratto da un racconto dello scrittore Alessandro Chiello e diretto dal regista Mirko Zullo, racconta la storia di un anziano violinista (interpretato da Edoardo Romano), silenzioso e solitario, che si trasferisce in uno sperduto paese di una piccola provincia italiana dove, ogni primo venerdì del mese alle 10.15 in punto, si esibisce nel centro della piazza principale. Il motivo è sconosciuto a tutti, anche al parroco del paese (Davide Mengacci, all'esordio sul grande schermo).

Poco per volta, anche attraverso gli incontri con il critico musicale Ottavio Malatesta (Fabrizio Rizzolo) e la giovane cameriera Elisa (Sabrina Borsotti), il passato del violinista prende forma, fino a svelare del tutto i terribili segreti che legano il violinista a quel luogo.

Alla proiezione sarà presente il cast completo del film. (ANSA).