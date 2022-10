Frutta secca cocktail e sfizi gourmet, nasce boutique bistrò

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Dove c'era un laboratorio di pianoforti una "boutique bistrò", a due passi da piazza Vittorio. Ha aperto i battenti in via della Rocca 10, a Torino, il nuovo locale Eredi Borgnino, con una parte adibita a negozio con vendita dei prodotti del brand Exica (frutta secca, legumi e frutta disidratata) e un'altra, dalle 18 alle 0 30, dedicata al boutique bistrò e cocktail bar, su due livelli.

Eredi Borgnino è il canale di vendita del brand Exica, di cui è titolare la famiglia Rovetta. "Per noi - spiega il project manager Edoardo Rovetta - è un ritorno alle origini della famiglia, che 100 anni fa iniziò la propria attività con un negozio a Porta Palazzo. E' quindi il compimento di un percorso lungo anni che ci ha permesso di portare il nostro prodotto nella cucina, sperimentando nuove ricette e avvicinando così la clientela al mondo della frutta secca".

Nel progetto c'è la collaborazione di Credenza group, gruppo della ristorazione di cui fanno parte il ristorante stellato 'La Credenza' di san Maurizio Canavese, il ristorante Casaformat, stella verde Michelin, e la 'pizzeria contemporanea' Sp143 a Orbassano.

Nella lista dei drink nella boutique bistrò di via della Rocca si potrà scegliere tra 11 cocktail originali e una selezioni di vini curata dai sommelier de La Credenza; nel menu, tra le altre proposte, la Battuta di Fassona e il Lobster sandwich con l'astice. (ANSA).