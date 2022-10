Fondazione Crt: un migliaio di documenti consultabili online

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Un migliaio di antichi documenti digitalizzati e liberamente consultabili online raccontano le origini dell'attività filantropica della Fondazione Crt. La piattaforma https://storiadigitale.fondazionecrt.it raccoglie un importante patrimonio documentario della ex Cassa di Risparmio, conservato presso l'Archivio Storico della Città di Torino e di proprietà di UniCredit, che ha autorizzato la digitalizzazione da parte di Promemoria. L'archivio digitale è stato pubblicato in vista della Giornata mondiale del Risparmio del 31 ottobre Ricercatori, giornalisti, studenti, appassionati, semplici curiosi possono navigare attraverso una selezione di fotografie, quaderni, planimetrie, lettere e molti altri materiali: dai manifesti realizzati da grandi artisti per le Giornate nazionali del Risparmio fino ai temi e ai disegni degli alunni delle scuole elementari durante la Guerra sull'importanza della gestione oculata del denaro. E ancora: le carte sui rapporti della Cassa con i player del territorio e le trattative di fine Ottocento per l'acquisto degli immobili da adibire a sede; i verbali delle prime erogazioni, gli attestati di riconoscimento all'ente creditizio per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Oltre alla ricerca libera, il visitatore può seguire tre percorsi tematici di narrazione: "Quando saremo grandi" che, a partire dalle testimonianze dei bambini negli anni Quaranta, allarga lo sguardo al contesto storico e al valore del risparmio in tutti i decenni successivi; "La Crt motore di sviluppo economico", che offre una lettura dello sviluppo urbanistico di Torino; "Alle radici della filantropia", che valorizza l'impegno dell'antica Cassa nel rispondere ai bisogni della collettività (ANSA).