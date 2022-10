CioccolaTò porta i golosi al 'Giro del mondo'

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Per 10 giorni Torino diventa la patria di tutti i golosi. È partito oggi il viaggio nel cioccolato che CioccolaTò farà compiere a torinesi e turisti fino al 6 novembre. 'Il Giro del mondo' è lo slogan di questa edizione della kermesse dedicata al dolce degli dei. Un viaggio nel cacao, nella sua storia, nelle cucine del mondo, nelle ricette che guardano anche al risparmio, con maestri del cioccolato, produttori da tutta Italia, chef stellati. Cuore dell'evento piazza San Carlo e via Roma dove sono allestiti gli stand, Casa CioccolaTò' e La Fabbrica del Cioccolato. "Ci sono delle tradizioni e dei sapori che entrano in simbiosi con dei luoghi - sottolinea l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - e se parli di cioccolato pensi a Torino, alle sue eccellenze.

Un grande evento deve servire anche ai torinesi per pensare di vivere momenti con spensieratezza e il modo miglior per tenere in vita dei comparti importanti. Torino e ritornata a fare sistema". L'assessore al Commercio Paolo Chiavarino sottolinea: "questo evento crea un connubio con altre iniziative che ci sono in questi giorni, che pongono l'accento sulle eccellenze e dobbiamo prendere questa onda lunga per Torino e il Piemonte".

(ANSA).