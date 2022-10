Carabinieri: calendario storico 2023 dedicato all'ambiente

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - E' dedicato all'ambiente il calendario storico dei carabinieri 2023, presentato oggi a Torino, come in molte altre città italiane. "Per la sua 80esima edizione - ha spiegato il comandate provinciale dell'Arma, il generale di Brigata Claudio Lunardo - il calendario conta su dodici tavole artistiche che portano la firma dell'agenzia torinese Armando Testa". Dodici anche le storie, firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi, che "rappresentato il nostro impegno e tutela ambientale", come ha sottolineato Lunardo. Per questo motivo alla presentazione c'era il colonello dei carabinieri forestali, Andrea Fiorini.

Insieme a lui c'erano anche il luogotenente Antonio Vitale, comandante della stazione di Orbassano che dopo 47 anni di servizio a dicembre andrà in pensione e un carabiniere ventenne, che ha appena incominciato il suo percorso nell'Arma. "Una presenza per far partecipare idealmente tutti i carabinieri del comando provinciale di Torino a questo evento attraverso il carabiniere più 'anziano' e quello più giovane", ha affermato Lunardo.

"Il calendario avrà una tiratura di 1,2 milioni di copie, di cui oltre 19 mila in altre lingue, compreso il sardo", ha aggiunto.

Novità di quest'anno è rappresentata da un sito dedicato al calendario, ma soprattutto da un'opera d'arte digitale, la copertina in formato Nft (Non Fungible Token, la certificazione di proprietà di un'opera digitale). In questo formato saranno disponibili dieci esemplari, che saranno venduti all'asta il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza. (ANSA).