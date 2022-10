15enne morto mentre va a scuola, ultimo saluto dei compagni

(ANSA) - NOVI LIGURE, 28 OTT - Tre comunità - Gavi, Parodi Ligure e Novi Ligure - hanno dato l'ultimo saluto, questa mattina, a Edoardo Manesso, 15 anni, morto mercoledì mattina in via Raggio a Novi, in sella al ciclomotore travolto da un'auto mentre si recava a scuola. Molti gli amici presenti ai funerali nella parrocchiale di Parodi, paese dove vivono il padre e i nonni materni. 'Edo', invece, abitava con la mamma a Gavi. "Ti ricorderemo per sempre" il messaggio anche dei compagni di scuola dell'istituto 'Ciampini Boccardo'. Gli stessi che - sul luogo dell'incidente hanno lasciato fiori, magliette e un cartello con tutte le firme. Cordoglio anche dal Comune di Novi Ligure. "Siamo profondamente addolorati per questo grave lutto - scrive il commissario straordinario Paolo Ponta - A nome dell'intera cittadinanza porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e sentimenti di vicinanza a tutto l'istituto Ciampini Boccardo". (ANSA).