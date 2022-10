Ucciso di botte a Casale, sono 5 gli indagati

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 27 OTT - Sale a cinque il numero degli indagati per l'omicidio di Cristian Martinelli, il 34enne di Morano sul Po (Alessandria) brutalmente picchiato nella stazione di Casale Monferrato il 14 ottobre e morto due giorni dopo in ospedale per le gravi lesioni riportate. Oltre a Nicolae Capstrimb, il 20enne moldavo detenuto in custodia cautelare a Vercelli, i carabinieri hanno già notificato l'informazione di garanzia ad altri 4 giovani, 3 ragazzi di cui uno minorenne e una ragazza. A tre di loro, tra i quali il minorenne, è stata notificata ancor prima dell'autopsia, effettuata sabato scorso; al quarto, in occasione delle perquisizioni domiciliari che i militari hanno effettuato, in contemporanea a carico di tutti gli indagati, nei giorni successivi.

Gli investigatori avrebbero quindi definito il branco che ha aggredito il 34enne probabilmente per rubargli un paio di occhiali griffati. (ANSA).