Protezione e Sport, Brumotti e Dalla Via nel nuovo talk

Sport, salute e protezione, un connubio vincente. A parlarne saranno il noto conduttore televisivo e campione di bike trial Vittorio Brumotti e Massimiliano Dalla Via, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, protagonisti della quinta puntata della seconda stagione di 'Protezione e Sport', il talk con i campioni sportivi promosso da Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino.

L'appuntamento è per venerdì 28 ottobre alle ore 13, in streaming su areax.info e su ANSA.it.



Nell'incontro, moderato dalla giornalista sportiva Lia Capizzi, Brumotti e Dalla Via parleranno di passione sportiva, dell'importanza dello sport come elemento di prevenzione e benessere e di protezione. Un tema, quello della protezione, legato a doppio filo con la pratica sportiva e la salute, e che Area X con le sue attività, fra cui il format 'Protezione e Sport', punta a diffondere, in particolare fra i giovani. La cultura della protezione legata allo sport, dei campioni o dei semplici amatori, ma fondamentale anche nel quotidiano, per affrontare tutto quello che la vita può riservare e avere sempre pronto un 'piano B'.