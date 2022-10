Pinacoteca Albertina, Neoclassicismi a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Dopo il successo della mostra "Disegnare la città. L'Accademia Albertina e Torino tra Eclettismo e Liberty", che ha avuto un'eco internazionale grazie agli elogi del Wall Street Journal e di altre importanti testate giornalistiche, la Pinacoteca Albertina dedica la nuova esposizione al Neoclassicismo a Torino, puntando l'attenzione sui decenni a cavallo tra Settecento e Ottocento.

Ideale punto di partenzadella mostra - da venerdì 28 ottobre al 25 giugno 2023 - è la figura di Laurent Pécheux. Il suo taccuino romano e i regolamenti che scrisse per l'Accademia di Belle Arti nel 1778 aprono la strada al classicismo tardo settecentesco che si riconosce in città nelle sculture dei fratelli Collino e nel progetto architettonico per le scuderie dei Principi di Carignano (ora Biblioteca Nazionale Universitaria).

Dopo il periodo napoleonico, a presiedere l'Accademia Reale di Torino è Filippo Asinari di San Marzano che fu ministro plenipotenziario dei Savoia al Congresso di Vienna. Il suo busto, opera di Giacomo Spalla, dimostra l'influenza esercitata da Canova e Thorvaldsen sugli artisti torinesi del primo Ottocento.

Altrettanto significativi sono i cantieri degli architetti che furono vicini all'Accademia negli anni della Restaurazione: dalla Gran Madre di Ferdinando Bonsignore ai progetti di Giuseppe Maria Talucchi; tra questi la "Rotonda" al centro del cortile della nostra Accademia, recentemente restaurata con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Per guidare questi cantieri neoclassici torinesi, il piemontese Luigi Canina inviò da Roma le sue straordinarie incisioni delle antichità classiche. Documenti di grande fascino, allestiti in mostra all'interno di una suggestiva scenografia. (ANSA).