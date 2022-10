Performance arte contro degrado dei quartieri, al via Urrà

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Al via l'evento al centro del complesso di edilizia pubblica di via Verolengo-via Forlì per la 2a edizione del progetto URban RegenerAction (Urrà') a Torino.

Il quartiere periferico a carattere popolare sarà protagonista un'azione dal vivo che grazie alla banda storica della zona e alla voce del soprano Fè Avouglan che attraverserà i cortili e si configurerà come una processione rituale venerdì 28 ottobre alle 18 in Via Verolengo 181.

In seguito alla call aperta per la selezione dell'artista che avrebbe attivato la residenza nell'area, la giuria tecnica guidata da Sergey Kantsedal, curatore per questa seconda edizione di Urrà, ha selezionato l'architetto e artista Maurizio Cilli. Dopo un'approfondita analisi della storia del territorio e a partire dalle memorie degli abitanti Cilli ha deciso di mettere in scena questa performance che ha intitolato Forme vaghe danzarono sul fango lucente. (ANSA).