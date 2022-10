Natale solidale, Store Adisco Piemonte aperto a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Da giovedì 27 ottobre lo Store Adisco - Sezione Piemonte di via Lagrange 5D a Torino aprirà al pubblico per festeggiare un Natale all'insegna della solidarietà. All'interno dello Store addobbi natalizi, dolci e panettoni ma anche oggetti di design per la casa, abbigliamento e accessori. L'intero ricavato sarà destinato alla realizzazione di locali a servizio del personale medico-infermieristico dell'ospedale Infantile Regina Margherita, per garantire migliori condizioni di assistenza, sicurezza e comfort. Adisco opera dal 1997 a Torino con interventi mirati verso il miglioramento e l'umanizzazione degli spazi di cura. Lo Store sarà aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre, dalle 10.30 alle 19, tranne il lunedì e martedì 1 novembre. (ANSA).