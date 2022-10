Le foto di Erika Pellicci all'Nh Carlina di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Negli spazi dell'Nh Collection Piazza Carlina si può visitare da oggi la Project Room By Erika Pellicci in collaborazione con la Galleria Vannucci Arte Moderna e Contemporanea di Pistoia. L'hotel conferma la sua vocazione per l'arte contemporanea ed espone una serie di lavori dell'artista nella sala blu del cocktail bar. Sempre visitabili, in altri spazi dell'hotel, le due project room di George Rousse e di Giovanni Gastel precedentemente organizzate grazie alla collaborazione con la galleria Photo and Co di Torino di Valerio Tazzetti.

Le foto esposte "qui sempre, qui forse, qui mai", fanno parte di una serie ancora in progress di appunti di viaggio e autoritratti che, con uno sguardo lucido e consapevole, mostrano la riflessione dell'artista sul senso dell'abitare, sia esso il nostro corpo, i luoghi delle città visitate o l'intimità degli spazi domestici. Erika Pellicci, nata a Barga (Lucca) nel 1992, vive e lavora tra la Toscana e Berlino, si è laureata in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze, per poi conseguire un master in Fotografia all'Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2020. La sua ricerca si concentra sulla relazione tra corpo e spazio, utilizzando l'esperienza performativa come testimonianza della realtà. Il mezzo principale che utilizza è la fotografia. (ANSA).