Dolcissima, show dei pasticceri nelle vetrine di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - I pasticceri piemontesi mettono in vetrina i loro dolci in quattordici negozi del centro di Torino con show dimostrativi e degustazioni. L'iniziativa in programma il 4 e il 5 novembre fa parte di Dolcissima, la rassegna organizzata dall'Ascom Confcommercio Torino e dall'Epat, con Regione Piemonte, Visit Piemonte e Camera di Commercio di Torino. La manifestazione è stata presentata nel Salone delle Feste di Palazzo Madama, dove sono state esposte torte provenienti dai laboratori dei Maestri pasticceri. Il progetto Dolcissima, al quale partecipano oltre 50 pasticceri del Piemonte, si avvale anche di una collaborazione con Artissima.

"La pasticceria torinese e piemontese è il fiore all'occhiello della produzione dolciaria nazionale e protagonista di molti eventi a livello internazionale. Questa è la prima manifestazione dedicata all'arte dolciaria, i pasticceri partecipano ai concorsi ma finora non c'era una rassegna. Vogliamo valorizzare un comparto molto importante. In mostra non solo le torte, ma la loro alta qualità e la professionalità" spiega Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom. "Questa rassegna non è solo una vetrina di eccellenza, ma anche e soprattutto un punto di incontro tra due arti: la fantasia delle decorazioni e l'arte della pasticcerie, eccellenze plurisecolari che si tramandano ancora di padre in figlio" sottolinea l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio. (ANSA).