Caro bollette, casa vittime abusi rischia chiusura dopo 30 anni

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Il caro energia rischia di far chiudere, dopo trent'anni, un'associazione di volontariato, a Torino, che si occupa di assistere le vittime di violenze e abusi. E' il caso di 'Crescere insieme' che gestisce uno spazio concesso dal Comune, centro di accoglienza per nuclei familiari in difficoltà, mamme con bambini che fuggono da situazioni difficili, e che in passato ha ospitato minori stranieri non accompagnati e ha gestito l'affido di minori. L'attività è portata avanti da Mirella Miroglio, che ha dedicato l'intera vita alla causa dei più fragili, aiutata dal marito, e ora con la figlia tra le volontarie. Le spese per il teleriscaldamento da 3.000 euro al mese passeranno a 10 mila, secondo il preventivo della società di fornitura. "Siamo in grossa difficoltà, non riusciamo ad affrontare una spesa così alta, dovremo andarcene", è il grido di dolore di Mirella Miroglio.

(ANSA).