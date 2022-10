BasicNet:a dipendenti mensilità aggiuntiva in beni e servizi

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Tutti i dipendenti di BasicNet, società che controlla i marchi Robe di Kappa, K-Way e Superga, avranno a novembre una mensilità aggiuntiva in beni e servizi da spendere entro 12 mesi per pagare (o farsi rimborsare) bollette, benzina, scuola, trasporti, spesa alimentare. Lo ha deliberato l'azienda che ha chiuso il terzo trimestre in crescita. Le vendite aggregate dei prodotti a marchi del Gruppo sono pari a 929,4 milioni di euro (+34,3% rispetto allo stesso periodo 2021), il fatturato consolidato a 282,6 milioni (+30,3%).

L'Ebitda è pari a 44,1 milioni (+31,4%), l'Ebit a 33,3 milioni (+37,3%). Nei primi nove mesi 2022 sono stati pagati dividendi per 6,1 milioni e acquistate azioni proprie per 4,8 milioni. Il Gruppo ha inoltre acquisito il 100% del capitale sociale di K-Way France per 33,4 milioni. (ANSA).