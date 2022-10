Tre divi della comicità in francobollo

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Tre grandi protagonisti della scena comica (e non solo) italiana sono stati celebrati oggi con l'emissione di due francobolli, l'uno dedicato a Erminio Macario e l'altro al duo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Le vignette dei francobolli mostrano i volti dei tre attori; in quello dedicato a Macario compare anche la Mole Antonelliana a simboleggiare il suo legame con Torino.

Proprio a Torino nel 1902 nacque Macario (morto nel 1980): attore di teatro, d'avanspettacolo, di rivista, di cinema e infine anche di televisione, Macario ha sempre incantato il pubblico con la sua mimica facciale e con il suo umorismo surreale e poi con le sue capacità espressive nei ruoli più ''seri''.

Radici siciliane hanno invece Franco (nato nel 1928 e morto nel 1992) e Ciccio (nato nel 1922 e morto nel 2003). Dopo un'infanzia durissima, il loro sodalizio nasce nel 1954; ''scoperti'' da Domenico Modugno, furono protagonisti di numero cospicuo di film comici, ma lavorarono anche in teatro e in ruoli non comici. Nel bollettino illustrativo che ha accompagnato l'emissione dei francobolli, viene citata una frase di Federico Fellini: "c'è più Italia in un film di Franco e Ciccio che in tutta la commedia all'italiana". (ANSA).