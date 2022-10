Molinette, individuate 14 opere urgenti da realizzare subito

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Sono 14 le opere urgenti da realizzare subito per la ristrutturazione e la piena sicurezza dell'ospedale Molinette di Torino. Il valore complessivo è di 32 milioni di euro ed è già partito l'iter per lo studio di fattibilità. L'indicazione arriva dallo studio condotto dal gruppo tecnico, costituito nell'agosto scorso per volontà della Regione Piemonte, con l'obiettivo di verificare le condizioni strutturali e impiantistiche degli ospedali della Città della Salute di Torino. Il documento è stato consegnato al presidente della Regione Alberto Cirio, all'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Giovanni La Valle, insieme al direttore sanitario Lorenzo Angelone e al direttore amministrativo Beatrice Borghese, che hanno coordinato il gruppo di lavoro.

Per gli altri interventi, da effettuare a medio termine, il valore è pari a 104 milioni di euro e la Regione ha dato mandato di definire un ordine di priorità "per valutare e calibrare gradualmente quelli necessari in base all'avanzamento del progetto del futuro parco della Salute". (ANSA).