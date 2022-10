Francobollo in ricordo Macario presentato al Museo Cinema

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Un francobollo in ricordo dell'attore Erminio Macario nel 120/o anniversario dalla nascita. L'annullo è stato presentato al Museo nazionale del Cinema di Torino. "Era doveroso, ne siamo felicissimi - commenta il presidente Enzo Ghigo, che ha annunciato una mostra dedicata al comico -. Riteniamo che questo grande artista torinese, che ha espresso la torinesità per tanti anni nel mondo dello spettacolo, debba essere degnamente ricordato". A fare richiesta del francobollo uno dei figlio di Macario, Alberto "su suggerimento del grande Alberto Bolaffi, che aveva visto che non esisteva il francobollo di Macario tra le eccellenze italiane dello spettacolo - spiega -. Il francobollo unisce mio padre con la città di Torino, che ha dei torti incredibili nei suoi confronti. Il Comune dovrebbe fare come è stato fatto a Roma per Sordi e dedicargli la Galleria Subalpina, mantenendo una doppia nominazione".

Di una via da dedicare al comico hanno parlato anche l'assessore alla Cultura di Torino, Rosanna Purchia e il presidente del consiglio regionale Stefano Allasia. "Macario era un uomo dell'Italia, non solo di Torino - afferma Purchia - Il nome di una strada è un percorso iniziato diversi anni fa mai concluso per vari ordini di motivi. Ma noi siamo tenaci". "Però deve esserci l'impegno delle istituzioni", evidenzia Allasia.

Alla presentazione dell'annullo erano presenti anche l'avvocato Bruno Segre, 104 anni, Margherita Fumero, una delle attrici che lavorò assiduamente con Macario, e Luciana Littizzetto: "Andarlo a vedere al teatro era l'evento dell'anno La gente lo amava a prescindere", ha ricordato Littizzetto raccontando di un incontro con l'attore quando era bambina. (ANSA).