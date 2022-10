Anche un presepe astigiano tra i 100 in Vaticano

(ANSA) - ASTI, 26 OTT - Ci sarà anche un presepe astigiano tra i "100 presepi in Vaticano" quest'anno. Si tratta della Natività creata dai ragazzi del Centro Diurno Cisa Asti Sud, con sede a Nizza Monferrato, e che raggruppa 40 comuni dell'Astigiano.

L'opera raffigura anche momenti di difficoltà della vita quotidiana: la povertà, il Covid e la pandemia e la guerra. E' stata creata con foglie di mais e materiali di recupero.

"Lavoriamo ogni giorno per far capire che la disabilità, anche grave, non è un peso sociale, ma una grande risorsa", spiega Simona Ameglio, coordinatrice dei servizi. (ANSA).