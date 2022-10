'Il mondo post globale' per Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi e Intesa Sanpaolo presentano 'Il mondo post globale', Rapporto a cura di Mario Deaglio, che prosegue l'esperienza venticinquennale del Rapporto sull'economia globale e l'Italia. L'evento, che si svolge a partire dalle ore 11 nella Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, in piazza Belgioioso a Milano, è trasmesso anche in streaming sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su ansa.it.

Ad aprire i lavori il presidente del Centro Einaudi, Beppe Facchetti, e il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Il Rapporto è presentato dal curatore Mario Deaglio, professore emerito di Economia Internazionale dell'Università di Torino. All'evento interviene anche il chief economist di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, accanto a Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali AIA Istituto Affari Internazionali, Alessandra Lanza, head of Industrial and Regional Strategies Prometeia, e Valeria Termini, ordinario di Economia Politica all'Università degli Studi Roma Tre e consigliere scientifico per Energia e Clima delle Nazioni Unite. (ANSA).