Halloween, festa anche per tigri, giraffe e animali di Zoom

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Tutti i giorni fino al 6 novembre il bioparco Zoom Torino festeggia Halloween trasformandosi in un luogo magico, allestito e animato da scheletri, zombie, fantasmi e streghe. Numerose saranno le attività che si svolgeranno tra le vie del parco, compreso uno speciale laboratorio sugli scheletri degli animali. Novità di quest'anno un'area dedicata agli insetti, per conoscere da vicino caimani, blatte, insetti sterco, grilli e coleotteri. Sarà Halloween anche per agli "abitanti" di Zoom: la zucca, simbolo per eccellenza della festa, sarà inserita negli habitat di suricati, lemuri, tigri, siamanghi e giraffe non solo come alimento, ma anche come passatempo stimolante e divertente. Per l'allestimento di Halloween sono state utilizzate 35 rotoballe di fieno, 60 scheletri e un chilometro di bandierine. E ancora: 30 mila caramelle, 60 chili di marshmallow e 150 di castagne. Il 29, 30, 31 ottobre e il 5 novembre in calendario serate speciali a tema con il parco che resterà aperto fino alle 22. (ANSA).