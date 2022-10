Tartufo, debutta la prima fiera nazionale di San Damiano

(ANSA) - ASTI, 24 OTT - Sarà per la prima volta nazionale l'11/a edizione della Fiera del Tartufo di San Damiano d'Asti, dal 5 al 7 novembre.

"Il riconoscimento è un segnale di grande crescita del nostro territorio e della cultura tartufigena nella nostra città e nei comuni limitrofi, già evidenziata dalla notorietà acquisita con il film The Truffle Hunters", commenta il sindaco Davide Migliasso.

Già sabato sarà aperto il villaggio dei prodotti tipici provenienti anche da fuori regione, nella mattinata di domenica esposizione delle migliori 'trifole' in piazza Libertà. Alle 21 di sabato 5 verrà inoltre proiettato al Cinema Paradiso il 'The Truffle Hunters', documentario sulla ricerca dei tartufi diretto da Gregory Kershaw e Michael Dweck e co-prodotto da Luca Guadagnino, che ha ricevuto la nomination agli Oscar 2021, e che ha coinvolto per la sua realizzazione la comunità dei tartufai di San Damiano d'Asti.

Nel programma della fiera anche ricerche simulate, appuntamenti conviviali, degustazioni enogastronomiche, esibizioni di sbandieratori e musici.

"Il percorso che ci ha portato ad ottenere il riconoscimento a Fiera Nazionale è stato frutto di un lavoro iniziato già nel 2019 da un'idea della nostra amministrazione nell'ottica di una crescita dell'evento proporzionata all'offerta presente sul Territorio - spiega Flavio Torchio, assessore alle Manifestazioni di San Damiano - In questi anni grazie alla collaborazione dei trifolao e delle istituzioni locali non è cresciuta soltanto la fiera ma tutto l'indotto legato al Tartufo, dalla ristorazione al turismo con un progressivo aumento delle presenze non solo nei primi giorni di novembre ma in tutta la stagione autunnale/invernale". (ANSA).