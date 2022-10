Reale Foundation, in 5 anni 6,7 milioni al terzo settore

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Compie cinque anni Reale Foundation, fondazione di Reale Group attiva nelle aree salute, sociale e ambiente. Dal 2017, in soli 1.825 giorni, sono 362 le iniziative che ha sostenuto, 6,7 i milioni di euro erogati a enti del terzo settore tra Italia, Spagna e Cile, 10 milioni stanziati contro il covid e 1,2 milioni di beneficiari diretti e indiretti raggiunti. I dati sui cinque anni di attività sono stati illustrati durante la celebrazione del quinto compleanno presso la sede di Reale Mutua, in via Corte D'appello 11 a Torino. Presente la società spagnola del gruppo Reale Seguros, e tramite collegamento video, Reale Seguros Chile. Ambassador della serata Yuri Chechi. Durante l'evento '5 for good' Reale Foundation ha premiato le cinque migliori iniziative di associazioni (2 spagnole, 2 italiane e 1 cilena) con cui ha collaborato a sostegno delle comunità di Italia, Spagna e Cile: avranno un contributo di 10.000 euro per realizzare un nuovo progetto.

Reale Foundation è nata il 24 ottobre 2017dall'esperienza di Fundación Reale, attiva in Spagna dal 1998. Da quel giorno la Fondazione ha lavorato come strumento trasversale e internazionale del Gruppo progettando interventi mirati a favore delle comunità. La Fondazione riceve annualmente un contributo dalle società del Gruppo nel limite massimo complessivo, per l'intero Gruppo, dell'1% dell'utile netto consolidato. Nel 2021 ha erogati circa 1,2 milioni di euro per finanziare più di 70 iniziative, di cui hanno usufruito circa 170.000 beneficiari diretti e 460.000 indiretti, nelle aree di urgente bisogno sociale: (ANSA).