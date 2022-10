Oldani e Ducasse, cena stellare con musiche Vivaldi e rock

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Un premio allo chef più ironico e fuori dagli schemi, una cena top chef fra rock e musica classica, colazioni d'autore. Lavazza, main sponsor e caffè ufficiale di 'Buonissima' rinnova la partnership con la kermesse in cui la grande cucina internazionale e le eccellenze di quella piemontese si incontrano e che torna a Torino dal 26 al 30 ottobre, con inaugurazione, il 26 ottobre alle 17.30, alla Centrale Nuvola Lavazza. Il quartiere generale del gruppo ospiterà un evento gratuito, durante il quale sarà assegnato il 'Premio Bob Noto'. Il riconoscimento, intitolato al grande gourmet e fotografo torinese, andrà allo chef che quest'anno si è contraddistinto per una cucina ironica e fuori dagli schemi, scelto da una giuria composta da Ferran Adrià, Davide Scabin, Antonella Fassio, Sara Peirone, Marco Bolasco, Paolo Griffa, insieme ai direttori artistici di 'Buonissima'.

Dalla collaborazione con Lavazza nasce anche 'Vivaldi Rocks: La Cena del tempo'. Il 27 ottobre, alla Reggia di Venaria, Alain Ducasse e Davide Oldani, Brand Ambassador di Lavazza, proporranno una cena accompagnata da musica di Vivaldi con un'opera originale creata per l'occasione da Samuel Romano dei Subsonica, fra musica elettronica e barocca. Parlando di caffè non poteva poi mancare un momento dedicato al primo pasto della giornata. Durante tutto il periodo di 'Buonissima', infatti, si potranno gustare le 'Colazioni d'Autore' in 12 caffetterie e pasticcerie torinesi, con caffè Lavazza, dove la colazione sarà raccontata come una forma d'arte da celebrare, tutelare e promuovere. Per i partecipanti ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Lavazza ad un prezzo agevolato. Inoltre una colazione speciale è in programma il 29 ottobre dalle 10 alle 12 alla Factory 1895, a Settimo Torinese, dove i maestri Debora Massari, Matteo Baronetto e Guido Gobino offriranno una colazione contemporanea accompagnata da selezionati prodotti della Collezione 1895. (ANSA).